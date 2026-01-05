Día de Reyes Entretenimiento -  5 de enero de 2026 - 11:48

Día de los Reyes Magos: origen, significado y por qué se celebra cada 6 de enero

La tradición del día de los Reyes Magos se mantiene viva cada 6 de enero en varios países, recordando un episodio clave de la historia cristiana.

Cada 6 de enero se conmemora el Día de los Reyes Magos.

Cada 6 de enero se celebra el día de los Reyes Magos, una fecha de gran valor religioso y cultural que recuerda, según la tradición cristiana, la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús, guiados por la estrella de Belén.

Este relato sustraído en el Evangelio de San Mateo que narra cómo unos sabios de Oriente siguieron este signo hasta Belén para rendir homenaje al recién nacido con ofrendas de oro, incienso y mirra, cargadas de profundo simbolismo, dando origen a la festividad conocida como la Epifanía, término que significa “manifestación” y alude a la revelación de Jesús al mundo.

7222_Adoración_de_los_Reyes_Magos
La Adoración de los Reyes Magos por El Greco, 1568.

Día de los Reyes Magos: ¿Quiénes fueron Melchor, Gaspar y Baltasar?

Los Reyes Magos de Oriente, tradicionalmente conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, son mencionados en el Evangelio de Mateo como “magos” que llegaron desde Oriente para adorar al niño Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra, regalos cargados de simbolismo.

La Biblia no precisa cuántos eran, ni sus nombres, ni que fueran reyes; el término “mago” aludía en la antigüedad a sabios o sacerdotes eruditos. Fue a partir del siglo III cuando la tradición cristiana estableció que eran tres y comenzó a identificarlos como reyes, en relación con los tres obsequios.

Los nombres actuales aparecen por primera vez en el siglo VI, en el mosaico de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, donde se les representa con distintas edades y vestimentas orientales. Con el tiempo, su imagen evolucionó para simbolizar la universalidad del mensaje cristiano, asociando a Melchor con Europa, a Gaspar con Asia y a Baltasar con África, quien desde el siglo XV comenzó a ser representado con piel negra.

18_cabalgatas_de_Reyes,_música_en_los_balcones_de_la_Plaza_Mayor_y_Chaplin_en_Cineteca_01
La cabalgata de Reyes en Madrid.

Cómo se celebra en distintos países

En diversos países de Europa y América Latina, el Día de los Reyes Magos tiene un significado especial, sobre todo para los niños, quienes reciben regalos en recuerdo de las ofrendas al niño Jesús, mientras que en lugares como España, México y Puerto Rico se celebran cabalgatas, actividades culturales y encuentros familiares.

En otros territorios, la fecha conserva un carácter principalmente religioso, con misas y actos litúrgicos, manteniendo un mensaje de fe, esperanza y generosidad que resalta valores como la solidaridad y la humildad, y que en Panamá, aunque no es un día festivo oficial, sigue presente en comunidades religiosas y familias que preservan la tradición.

