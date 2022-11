Días libres: programas para disfrutar el 3 de noviembre

El canal de Telemetro contará con la programación regular de este jueves 3 de noviembre. El día inicia con el Noticiero Matutino desde las 6:00 a.m. posterior, estará disponible el programa Tu Mañana. El canal también presentará los desfiles patrios a partir de las 11:00 a.m. y luego de Telemetro Reporta Mediodía, nuevamente se mostrarán los desfiles hasta las 3:30 p.m.

Disfrutarás de las telenovelas hasta las 6:00 p.m. donde iniciará el Noticiero Estelar hasta las 7:00 p.m. De 'Historias de Mi Barrio' podrás ver un nuevo capítulo hasta las 7:15 p.m. Seguido, se mostrarán las novelas del prime time.

Screenshot_20221102_173059.jpg

RPC

Desde las 8:00 a.m. RPC presentará tus series de acción y misterio favoritas, y desde las 9:00 a.m. la transmisión de los desfiles patrios hasta las 3:30 p.m. Luego disfrutarás de los programas tradicionales de la tarde y noche. A las 8:00 p.m. no te olvides de el TBT Jueves de Recuerdo para que mueras de la risa, y una hora después, de Lo Mejor del Boxeo.

image.png Foto: Ecotv

Plataformas de streaming

En la página web de Telemetro presentan los capítulos del programa Parking Histórico totalmente gratis. Puedes revivir la primera temporada y los episodios disponibles de la segunda, la cual es transmitida todos los martes desde las 8:00 p.m.

Medcom go cuenta con todos los programas que disfrutas en vivo en la tv. La retransmisión de Toy o no toy, Lo Que Hace Única a Panamá, Semillitas y muchos más, los puedes ver al crear una cuenta gratuitamente desde el dispositivo que prefieras.

Es seguro que estos días, las famosas plataformas internacionales de streaming, están en tu lista de producciones por ver. Te mostramos las películas y series que se encuentran entre los primeros números del ranking.

En Netflix, se encuentran entre las más vistas: 'Hasta que la plata nos separe', nueva adaptación de la telenovela homónima escrita por Fernando Gaitán, en el 2006. Además, de la serie 'Desde cero' y 'Jóvenes altezas', se encuentran el top 10 de series más vistas. Por su parte, entre las películas, están: 'Asesino Solitario', 'Sin novedad en el frente' y 'El ángel de la muerte', historia basada en la vida real.

IMG_5371.jpg

Para HBO Max, 'The House of Dragon' sigue entre las series más vistas; para los amantes del anime, pues la película 'Dragon Ball Z capítulo final', se encuentra disponible, al igual que una de las series más vistas de la plataforma, 'White Lotus'.

Prime Video, muestra producciones como 'Asesino sin memoria', 'Samaritan' y 'Trece vidas' entre sus películas más vistas. Las series que puedes disfrutan son 'La Periferia', 'La Rueda del tiempo' y 'Los Anillos de Poder'.