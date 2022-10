Don Omar: "Daddy Yankee y yo no hemos sido nunca amigos, ni lo seremos"

Tras el surgimiento de los streamings y la baja de los discos, entró como en un choque mental y afirma que no quería ser parte de ese mundo, así que decidió irse sin más y dedicarse a su familia y a diferentes negocios.

Entre los negocios que realizó durante su ausencia en la música fueron de agronomía que le fue muy fructífero, además de la venta de productos de limpieza automovilística.

¿Qué paso con Raphy Pina y con Daddy Yankee?

Don Omar no dudó en hablarle claro a las cámaras para dejar en visto el trago amargo que vivió al trabajar junto al productor musical Raphy Pina y Daddy Yankee.

"Se quisieron limpiar el cul* conmigo" así lo ha descrito William Omar, al dar versión de sus hechos sobre lo que en verdad pasó en el concierto que hizo junto a Daddy Yankee del cual decidió irse sin terminar su presentación.

"Daddy Yankee salió al escenario y canto su repertorio, en el momento que me tocaba a mi subir, me avisan que la consola madre la habían desconectado, al hacer eso, me di cuenta que estaban jugando conmigo y yo no estoy para jugar". "Daddy Yankee salió al escenario y canto su repertorio, en el momento que me tocaba a mi subir, me avisan que la consola madre la habían desconectado, al hacer eso, me di cuenta que estaban jugando conmigo y yo no estoy para jugar".

Sin embargo, en ese entonces, Don Omar prefirió no dar ninguna declaración y prefirió callar todos estos años, mientras, por su parte, Daddy Yankee y Pina dieron su versión dejando mal por completo al interprete de Bandolero.

Su regreso a la música

Afirma que estará haciendo música como él quiere y lanzándola al tiempo que él desea, ya no tiene nada que lo atormente y se siente más fuerte que nunca.