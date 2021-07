Dua Lipa arremete contra DaBaby por sus comentarios homófobos

El rapero DaBaby levantó ampollas el pasado fin de semana cuando, en medio de un festival de música, no dudó en vincular directamente las enfermedades de transmisión sexual a la homosexualidad al tiempo que hablaba en términos nada honrosos sobre las personas que, habiendo contraído tales dolencias, podían morir en "un par de días".



La cantante Dua Lipa, con quien DaBaby trabajó el año pasado en el exitoso remix del tema " Levitating", uno de los más aclamados de su disco "Future Nostalgia", ha dejado bien claro en sus redes sociales que, tras enterarse del contenido exacto de las declaraciones del artista, "no reconoce" al hombre con el que colaboró en el estudio de grabación. Asimismo, la intérprete ha subrayado su apoyo total al colectivo LGBTQ y su determinación a la hora de luchar contra los "estigmas" y la "ignorancia" que siguen existiendo sobre el VIH y el Sida.



"Me sorprenden y me horrorizan los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco a la persona con la que trabajé. Sé que mis fans saben dónde está mi corazón y que apoyo al cien por cien a la comunidad LGBTQ. Necesitamos estar más juntos que nunca a la hora de luchar contra los estigmas y la ignorancia ligada al VIH y al Sida", ha escrito la británica en su cuenta de Instagram.

