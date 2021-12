El Chombo relata los inicios de la música navideña

Menciona que los responsables que nombraron el nombre de villancicos son las personas del siglo XV que vivían en poblados y villas de España; pero los primeros temas hablaban de amor, alegría, doble sentido. Y luego al iglesia comenzó a transmitir sus mensajes por miedo de canciones. Para el siglo XVIII comenzaron a añadirles instrumentos. Añadió que existían dos grupos, instrumentales como: Jingle Bells, We Wish You A Merry Christmas, Joy To The World; y los que añadieron los hispanohablantes como: Campana sobre campana, Los peces en el río, Burrito sabanero.

El Chombo resalta que a pesar que ciertos países cuentas con temas específicos; algunos son reconocidos en todos lados como: Willie Colón y Héctor Lavoe, El Gran Combo, Ismael Rivera, Willie Colón - Asalto Navideño.

Destaca que los dos temas navideños más famosos del mundo son: "Feliz Navidad" de José Feliciano y "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.

El Chombo también aprovechó para recordar algunos artistas que han perdido la vida durante este 2021; artistas que forman parte de distintos géneros musicales:

En la salsa Johnny Pacheco, Roberto Roena; en el merengue, Johnny Ventura; en el rap anglo DMX; en la ranchera Vicente Fernández; en el Jazz Chick Corea; en el rock panameño, Horacio Valdés; en el rock anglo Dusty Hill; en el reggae, Bunny Wailer y en la música urbana, Flow La Movie.