El desgarrador mensaje de Beatriz Luengo durante los Latin Grammys 2021

"Ayer canté aquí para Rubén Blades y no estaba tan nerviosa; lo primero que quiero decir es: ayer escuchando a Rubén (Rubén Blades), me di cuenta lo bonito que es la música, cuando está puesta al servicio de las causas sociales, a darles voz a los que no tienen voz; "Patria y Vida" es una canción que habla de eso. Yo lloro, porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido; yo como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo, me tumbaron hasta mis redes sociales, nos quitaron el video de YouTube; la canción molestó muchísimo y sólo habla de derechos humanos, he tenido amenazas personales con mi niño recién nacido, yo no sabía que nos enfrentábamos a nada más que la música y pedir libertad por los que no tienen voz, asique este premio es para los que creen que la música es eso también".