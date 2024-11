El presidente Mulino opina sobre la salida de Italy Mora del Miss Universo 2024

El presidente José Raúl Mulino opinó en su conferencia de prensa este jueves 14 de noviembre sobre la salida de Italy Mora, representante de Panamá en el Miss Universo 2024, al destacar que, como connacional, le duele lo sucedido, pero que no puede hacer más nada al respecto.

"Es una connacional nuestra, me duele lo que le sucedió pero hasta ahí, no puedo hacer más nada, ni meterme en eso, entiendo que eso es una empresa privada que maneja esta franquicia, concesión, no sé cómo se llama esto y le aplicaron dice que un reglamento y nos quedamos sin Miss", dijo en mandatario.