Eladio Carrión le rinde homenaje a su madre en su álbum más personal

Esta sentida oda a su madre no solo le da un toque íntimo a su sonido en evolución, sino que también celebra los valores familiares y una trayectoria que ha enorgullecido a sus padres, todo esto sin perder su distintivo flow.

En este 6to álbum de Eladio Carrión, ha escogido abrir con “Bendecido”, una imponente balada trap que marca el tono con su enfoque en la devoción familiar y la resiliencia. En “Sonrisa”, Carrión se luce al tejer una narración sobre una sonrisa cautivadora que lo deja totalmente prendido, con una vigorizante mezcla de Jersey club y dembow. “Sigo enamorado de ti”, con Yandel, reinventa el clásico del “dutty rock” de Sean Paul y Sasha, “I’m Still In Love With You”, mientras celebra juguetonamente su admiración por “el culo”, en sus palabras, de su amante. Amplifica las vibras en “Todo Lit”, fusionando letras estridentes con teclas siniestras sobre un ritmo trap junto a Duki. En una colaboración con Rauw Alejandro, Carrión incursiona en el terreno del R&B con “Hey Lil Mama”, logrando un equilibrio entre la seducción y la sensualidad.

Eladio Carrión ft. Nach - Mama's Boy (Visualizers) | SOL MARÍA

El álbum culmina con la desgarradora balada “Mama’s Boy”, con Nach, en la que Carrión se sumerge en un pozo de emociones crudas y sinceras, rindiendo homenaje a su madre de una manera desgarradora. “Sol María, hoy te doy tus flores”, canta con la honestidad y vulnerabilidad de su voz, unida a un lirismo conmovedor.

El artista panameño, Sech también forma parte de la última producción de Eladio Carrión con el tema "Malo", siendo una de las más escuchadas del álbum. ¿Ya la escuchaste?