Elenco de "La Desalmada", de los más caros de Televisa

Reacción del elenco de La Desalmada

"Me imagino, pobre Güero, pero bueno valió la pena porque demostramos por qué, entonces creo que él está muy feliz", respondió Marjorie de Sousa, que tiene el papel de Julia, amante de Octavio.

"Ay Dios, bueno de ahí yo si no te puedo decir nada (ríe) porque no sé cuánto cobran mis compañeros. No le sabía, ya lo había escuchado por ahí, pero ya tú me lo confirmaste", comentó Marlene Favela, quien interpreta a Leticia Lagos.

Kimberly Dos Ramos, que interpreta a Isabella mencionó: "Sí, es que como te digo es un elenco bien pesado en el sentido de que todos tenemos una trayectoria actoral, todos son tan importantes, tan famosos en México que sí se la rifó juntándonos a todos, pero yo creo que lo que no se imaginaba era que de alguna manera íbamos a formar esta familia que hoy tenemos, la verdad".