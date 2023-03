Estefana fue hospitalizada de emergencia por una trombosis

Los médicos me dijeron que la trombosis que tenía me dejaba realizar mi vida normal, pero como yo no soy normal, parece que viajar varias veces en avión o tirarme de un paracaídas y cosas que hago normalmente empeoraron mi brazo y amanecí super hinchada. Los médicos me dijeron que la trombosis que tenía me dejaba realizar mi vida normal, pero como yo no soy normal, parece que viajar varias veces en avión o tirarme de un paracaídas y cosas que hago normalmente empeoraron mi brazo y amanecí super hinchada.