Esto es lo que opina la abuela de Rosalía sobre el fin de la relación con Rauw Alejandro

Yo creo que sí está bien. No sé (si recuperada de la ruptura), esto no lo hemos hablado Yo creo que sí está bien. No sé (si recuperada de la ruptura), esto no lo hemos hablado

Ha dicho la señora de 90 años cuando se le preguntó sobre la ruptura y cómo lo habría llevado su nieta sin embargo, ella piensa que el fin de una relación no es para ponerse mal.

Yo siempre digo que después de una ruptura puede venir otra persona y que la vida es muy larga Yo siempre digo que después de una ruptura puede venir otra persona y que la vida es muy larga

¿Cómo era Rosalía de niña?

Según la abuela era una niña encantadora a la que empezó a criar desde los 15 días de nacida ya que la madre de Rosalía empezó a trabajar muy pronto.