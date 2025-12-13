MiBus establece nuevo horario para la ruta E516 ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén.

MiBus informó que a partir del lunes 15 de diciembre, la ruta E516-ZP Metro Pedregal-Las Américas-Belén, tendrá un nuevo horario de lunes a domingo en horario de 3:00 a.m. a 11:30 p.m.

La ruta iniciará su recorrido en la Zona Paga Metro Pedregal, avanzará por la avenida Domingo Díaz y continuará por Las Américas hasta Metro Mañanitas. Posteriormente, girará a la derecha para ingresar al área de Belén, hasta la calle Peña Blanca.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En el trayecto de regreso, realizará su recorrido habitual por Belén y Las Américas, finalizando nuevamente en la Zona Paga Metro Pedregal.

La ruta mantiene su recorrido actual; sin embargo, la modificación consiste en que ahora operará de forma circular, teniendo a la Zona Paga Metro Pedregal como punto de inicio y fin.