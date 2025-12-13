Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 11:53

MiBus establece nuevo horario para la ruta E516 ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén

MiBus indicó que la iniciará su recorrido en la ZP Metro Pedregal, avanzará por la avenida Domingo Díaz y continuará por Las Américas hasta Metro Mañanitas.

MiBus establece nuevo horario para la ruta E516 ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén.

MiBus establece nuevo horario para la ruta E516 ZP Metro Pedregal–Las Américas–Belén.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus informó que a partir del lunes 15 de diciembre, la ruta E516-ZP Metro Pedregal-Las Américas-Belén, tendrá un nuevo horario de lunes a domingo en horario de 3:00 a.m. a 11:30 p.m.

La ruta iniciará su recorrido en la Zona Paga Metro Pedregal, avanzará por la avenida Domingo Díaz y continuará por Las Américas hasta Metro Mañanitas. Posteriormente, girará a la derecha para ingresar al área de Belén, hasta la calle Peña Blanca.

En el trayecto de regreso, realizará su recorrido habitual por Belén y Las Américas, finalizando nuevamente en la Zona Paga Metro Pedregal.

La ruta mantiene su recorrido actual; sin embargo, la modificación consiste en que ahora operará de forma circular, teniendo a la Zona Paga Metro Pedregal como punto de inicio y fin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999829155073200567&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino lamenta la muerte en servicio del capitán de la Policía Nacional José Izasa Melo

MOP realizará montaje de paso elevado peatonal en Chitré con cierres nocturnos

Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general

Recomendadas

Más Noticias