Panamá Nacionales -  13 de diciembre de 2025 - 15:30

MiAmbiente investiga denuncia por incendios provocados en los manglares de la Bahía de Chame

MiAmbiente ha desplegado equipos para realizar una inspección en el área protegida Manglares de la Bahía de Chame.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que ha desplegado equipos para realizar una inspección en el área protegida Manglares de la Bahía de Chame, tras recibir una denuncia ciudadana por presuntos incendios provocados.

"Gracias a una denuncia ciudadana, se recibió una alerta sobre incendios provocados en el área protegida Manglares de la Bahía de Chame. Ante esta situación, enviamos a nuestros guardaparques al sitio para realizar una inspección y poder tomar las medidas correspondientes", detalló el ministerio.

MiAmbiente reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar reportando cualquier afectación ambiental, ya sea a través de sus redes sociales oficiales o mediante la línea 311.

