MiAmbiente investiga denuncia por incendios provocados en los manglares de la Bahía de Chame. MiAmbiente

Por Ana Canto El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que ha desplegado equipos para realizar una inspección en el área protegida Manglares de la Bahía de Chame, tras recibir una denuncia ciudadana por presuntos incendios provocados.

"Gracias a una denuncia ciudadana, se recibió una alerta sobre incendios provocados en el área protegida Manglares de la Bahía de Chame. Ante esta situación, enviamos a nuestros guardaparques al sitio para realizar una inspección y poder tomar las medidas correspondientes", detalló el ministerio.

