Estos famosos celebran el día del padre consintiendo a sus hijos

Cristiano Ronaldo

Su primogénito cumplió este sábado, un día antes del día del padre, por lo que su mayor regalo fue recordarle a su bebé grande que lo amará siempre.

Chayanne

El papá de todos los niños ochenteros y noventeros tiene dos hermosos hijos que año tras año le dedican unas palabras en sus redes sociales. Este año, el cantante publicó un mensaje especial junto a su hija.

The Rock

El actor siempre comparte los momentos divertidos que pasa junto a su pequeña bebé. En esta ocasión nos regala jugando al doctor con su hija junto a esta frase: "Every man wants a son, but every man needs a daughter.", ( Todos los hombres quieren tener un hijo, pero todos los hombres necesitan tener una hija) expresó el artista.

Ricardo Montaner

El hombre con la tribu más grande y los quiere a todos. El cantante Ricardo Montaner plasmó un lindo mensaje junto a una fotografía de sus nietos, incluídos Indigo, por supuesto no mostró el rostro.

