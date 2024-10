Experiencie 2024: Un evento para toda la familia en Ciudad de Panamá

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse escribiendo al número de WhatsApp +507 6000-5487.

Embed - LUAI STUDIOS on Instagram: "POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD DE PANAMÁ. PREPÁRATE para un evento NUNCA ANTES VISTO. Un evento PARA TODA LA FAMILIA con Música EN VIVO Artistas INVITADOS y Participaciones SORPRESA. EXPERIENCIE 2024 - LUIS ANTONIO.W @luisantonio.w Una EXPERIENCIA que NO te puedes perder. FECHA - SÁBADO 26 de OCTUBRE - 4:00 PM LUGAR - Templo Aviva Vive Feliz @avivavivefeliz Con la PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE - Mr. Yeison @mr_yeison (Invitado Internacional) - La Comisión @lacomisionoficial - Pablo Migue.W @pablomiguel.w - Jaylan TGR @jaylantgr - Y una participación SORPRESA Adquiere TU ENTRADA digital en WWW.MIEVENTOS.COM o GENÉRALA escribiendo al número de WhatsApp +507 6000-5487 CORRE LA VOZ y No te quedes Fuera de esta EXPERIENCIA !!!!!"