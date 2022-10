Las personas no mueren, se olvidan y hoy queremos recordarte aquellos famosos actores que durante este 2022 fallecieron pues, no es fácil decir adiós para aquellos actores que han formado parte de nuestras vidas y, con su muerte, también se va una parte de nosotros.

Petter Robbins: El actor de doblaje y la voz original de Charlie Brown, murió a sus 65 años l 18 de enero; comenzó su carrera como el querido personaje de dibujos animados en los años 60.

Moses Mosely: muere a sus 31 años de edad, el 26 de enero, actor estadounidense conocido por su trabajo en la serie The Walking Dead oportunidad que le abrió puertas a papeles en programas de televisión y en la película Volumes of Blood: Horror Stories.

Marzo

William Hurt: actor estadounidense nominado al Globo de Oro por la película de ciencia ficción de Ken Russell Altered States, murió a sus 71 años el 13 de marzo.

Mayo

Ray Liotta: mejor conocido por darle vida al mafioso de la vida real Henry Hill en la película, Goodfellas y dirigida por Martin Scorsese, murió el 26 de mayo teniendo 67 años de edad. En este mismo mes el mundo del cine también despidió al actor Fred Ward.

image.png Ray Liotta, uno de los famosos actores que han fallecido durante el 2022

Junio

Salón Philip Baker: El célebre actor de carácter muere el 12 de junio a sus 90 años; Hall comenzó su carrera en la escena teatral de Nueva York. En 1970, Hall hizo su debut cinematográfico con un papel no acreditado en Zabriskie Point.

Julio

James Caan: El actor nominado al Oscar y al Emmy, conocido por sus papeles en The Godfather, Misery, Brian's Song, Elf y muchas otras películas, muere el 6 de julio a sus 82 años de edad.

Durante este mes también murieron actores como: Tony Sirico y Tony Dow.

David Warner: El actor británico, conocido por su trabajo en películas como Titanic y The Omen, muere a sus 80 años el 24 de julio.

Pat Carroll: mejor conocida por el público contemporáneo como la voz de la malvada bruja marina Ursula en el clásico animado de Disney La Sirenita, la estrella de cine y ganadora de un premio Emmy; murió el 30 de julio a sus 95 años.

Nichelle Nichols: La querida actriz, mejor conocida por su innovador papel como la teniente Nyota Uhura en Star Trek, murió el 30 de julio a sus 89 años. Nichols rompió barreras como una de las primeras mujeres negras en interpretar el papel principal en una serie de televisión.

Pablo Sorvino: El célebre actor muere el 25 de julio a sus 83 años, su publicista, Roger Neal, anunció que el actor murió con su esposa, Dee Dee Sorvino, a su lado. Sorvino murió por causas naturales y había lidiado con problemas de salud en los últimos años.

Agosto

Olivia Newton-John: La célebre cantante, actriz y filántropa murió el 8 de agosto, después de una batalla contra el cáncer de mama, muere a sus 73 años; su esposo, John Easterling, fue quien dio la noticia del fallecimiento.

Anne Heche: La actriz, mejor conocida por sus papeles en Six Days, Seven Nights, Volcano, Wag the Dog y la nueva versión de Psycho de 1998, murió a sus 53 años el pasado 14 de agosto cuando decidieron desconectarla de un respirador artificial.

Charlbi Decano: murió el pasado 29 de agosto a los 32 años de edad fue una modelo y actriz sudafricana que causó sensación en el Triángulo de la Tristeza ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año, su fallecimiento fue por una enfermedad repentina e inesperada.

Durante este mismo mes fallecieron actores como: Denise Dowse, Diego Bertice; Manuel Ojeada y Anabel Gutierrez.

Septiembre

Luisa Fletcher: murió el 23 de septiembre a sus 88 años de edad; la querida actriz, que ganó un Premio de la Academia en 1976 a la Mejor Actriz por su interpretación de la enfermera Ratched en Alguien voló sobre el nido del cuco.

Octubre

Robbie Coltrane: Fue famoso por sus apariciones como Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond y Golden Eye; muere el 14 de octubre a sus 72 años de edad.