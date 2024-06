Feid y Karol G ¿Próxima colaboración juntos?

La primera parte de este proyecto va a ser transmitida por primera vez este jueves a las 7pm Colombia y viernes 9 am Japón. La primera parte de este proyecto va a ser transmitida por primera vez este jueves a las 7pm Colombia y viernes 9 am Japón.

El proyecto se llama "Sorry 4 that much" y saldrá completo en abril 2025, así lo ha anunciado el reguetonero.

Todo indica que se trata de un anime en donde se ve a dos personas, uno que se parece mucho a Ferxxo y el otro personaje a Karol G, por supuesto que con la onda japonesa.