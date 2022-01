Gal Gadot afirma que le encanta dar a luz: "Lo haría una vez a la semana"

Me encanta dar a luz. Lo haría una vez a la semana si pudiera. Es tan mágico. Y siempre tomo epidurales , para ser honestos, así que no es tan doloroso. Justo en el momento en que sientes que estás creando vida, es increíble. Me encanta dar a luz. Lo haría una vez a la semana si pudiera. Es tan mágico. Y siempre tomo epidurales , para ser honestos, así que no es tan doloroso. Justo en el momento en que sientes que estás creando vida, es increíble.

Aunque afirma que en sus tres embarazos la ha pasado mal, ya que se siente enferma y le dan muchas migrañas. "No estoy en mi elemento", afirma.