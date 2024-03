Gal Gadot, la Mujer Maravilla se convierte en madre por 4ta vez

"Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo logramos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa "mi luz" en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud. Bienvenidos a la casa de las niñas... Papá también es genial", escribió Gal Gadot en su publicación.

La actriz de de 38 años, estuvo alejada de la palestra pública por no tener un embarazo fácil, razón por la que lo mantuvo en secreto su estado de gestación.

