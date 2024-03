Game of Thrones: Serie precuela anuncia su segunda temporada ¿Cuándo será?

Game of Thrones anuncia su segunda temporada ¿Cuándo será?

¡Atención fanáticos! La segunda temporada de House of the Dragon , precuela de Game of Thrones , estará de regreso al cumplirse casi dos años de su lanzamiento oficial.

Esta nueva precuela, tendrá ocho capítulos, a diferencia de la primera que contó con 10 episodios.

Personajes House of the Dragon, precuela de Game of Thrones

En esta nueva temporada, se contará con la participación de nuevos personajes como lo son:

Gayle Rankin se unirá al elenco como Alys Rivers, conocida en la literatura de George R. R

Martin como la Reina Bruja

Simon Russell Beale interpretará a Ser Simon Strong, el tío abuelo de Lord Larys Strong

Freddie Fox encarnará a Ser Gwayne Hightower

Abubakar Salim interpretará a Alyn of Hull

Entre alguno de los personajes que veremos nuevamente en está temporada están:

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen

Matt Smith como Daemon Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Rhys Ifans como Otto Hightower

Eve Best como Rhaenys Targaryen

Matthew Needham como Larys Strong

¿Cuándo estrenará la serie precuela de Game of Thrones?

La segunda temporada de House of the Dragon, precuela de Game of Thones regresará para su segunda temporada en junio de este año, de acuerdo al Jefe de Streaming de Warner Bros. Discovery, J.B. Perrette.

Según explicó, debido a su contrato sindical con base en el Reino Unido, la producción de HBO pudo continuar sus filmaciones durante todo el verano.

El estreno de la primera temporada fue el 21 de agosto de 2022, a casi dos años se estrenará la siguiente, la cual es esperada por muchos.