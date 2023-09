¡Gracias...Totales! Hace 9 años se murió Gustavo Cerati

Sus primeras influencias musicales fueron The Police, Queen, The Cure y David Bowie y ya en 1982 creó la banda que agitó el rock latino: Soda Stereo.

Antes de separarse, Soda Stereo grabó 7 discos de estudio, los que forman parte de la banda sonora de América Latina. En 1997 fue el último concierto que realizaron y ahí Cerati dijo las palabras que son recordadas hasta el día de hoy:

No solo no hubiéramos nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy ¡Gracias Totales!

Luego vino la carrera como solista y en mayo de 2010, después de un concierto en Venezuela, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular, del cual fue inducido al coma pero nunca más despertó, pasando así cuatro años en cama, por lo que la familia decidió desconectarlo el 4 de septiembre de 2014.

Legado musical de Gustavo Cerati y con Soda Stereo

De Música Ligera

Soda Stereo - De Musica Ligera (El Último Concierto)

Puente

Gustavo Cerati - Puente (Official Video)

Adiós

Gustavo Cerati "Adiós" (Official Video)

Crimen

Gustavo Cerati - Crimen (Official VIdeo)

Me quedo aquí