Ganadores de los Premios Grammy 2024:

Estos fueron los ganadores de la noche:

Mejor álbum del año:

Midnights - Taylor Swift

Mejor grabación del año:

Flowers - Miley Cyrus

Mejor canción del año:

What Was I Made For? - Billie Eilish

Mejor álbum vocal pop:

Midnights - Taylor Swift

Mejor interpretación pop en solitario:

Miley Cyrus - Flowers

Mejor artista revelación:

Victoria Monet

Mejor actuación de dúo/grupo pop:

SZA Ft. Phoebe Bridgers - Ghost in the Machine

Mejor álbum de música urbana:

Karol G - Mañana será bonito

Mejor canción R&B:

SZA - Snooze

Mejor grabación pop dance:

Kylie Minogue - Padam Padam

Mejor álbum country:

Lainey Wilson - Bell Bottom Country

Mejor álbum rap:

Killer Mike - Michael

Mejor canción rap:

Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor actuación rap:

Killer Mike ft André 3000, Future y Eryn Allen Kane - Scientists & Engineers

Mejor álbum rock:

Paramore - This Is Why

Mejor actuación rock:

Boygenius - Not Strong Enough

Mejor canción rock:

Boygenius - Not Strong Enough

Mejor grabación dance/electrónica:

Skrillex, Fred again.. & Flowdan - Rumble

Mejor álbum dance/electronica:

Fred again.. - Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

Mejor álbum latino tropical:

Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022) - Rubén Blades Con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor álbum de música mexicana (incluído tejano):

GÉNESIS - Peso Pluma

Mejor álbum pop tradicional vocal:

Laufey - Bewitched

Mejor álbum de americana:

Jason Isbell and the 400 Unit - Weathervanes

Mejor actuación metal:

Metallica - 72 seasons