Griselda, la nueva serie de Netflix realiza su premier alrededor de la polémica

Sin embargo, la icónica Sofía Vergara ha lucido un espectácular vestido color dorado strappless que la hacía ver espectacular a sus 51 años.

Por otro lado, Karol G impactó a sus seguidores al mostrar su nuevo look, ahora tiene el cabello totalmente rubio platinado y algunos dicen que ese look no le favorece. En la serie, Karol G interpreta a Carla, una de las mejores amigas del personaje principal, Griselda Blanco.

La premier se realizó en Miami y desde ya, Griselda se perfila como una producción que generará gran expectación, en parte por juntar a dos destacadas figuras colombianas en el mundo del entretenimiento. La serie, que consta de seis episodios, marca un punto de interés en la carrera de Karol G, conocida principalmente por su música.