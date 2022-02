Habla el supuesto novio secreto de Sebastián Yatra: "Estoy enamorado de él"

Las especulaciones acerca de su supuesto idilio se extendieron como la pólvora en la esfera virtual, debido en gran parte a que Kunno hace referencia a menudo al cantante en su cuenta de TikTok porque es un gran admirador suyo. Ahora el supuesto novio secreto ha aclarado que, para su desgracia, no es cierto que sean algo más que amigos, aunque él anima a todo el mundo a seguir hablando del tema por si, a base de repetirlo, se hace realidad.



"Ojalá fuera verdad, a mí me encantaría. Yo estoy enamorado de él, porque es un tipazo, pero desafortunadamente no es verdad. No somos novios. Es que yo le digo que es mi chico ideal por su canción de 'Chica Ideal'. Me llevo mucho con él. Él me quiere mucho y me abraza y todo, y la gente lo empezó a malinterpretar", ha confesado en declaraciones al programa 'El gordo y la flaca' de Univisión.

