Hailey y Justin Bieber muestran sus alucinantes vacaciones francesas

¡Merecido descanso! La pareja "Bieber" han demostrado lo bien que pasan sus vacaciones al sur de Francia uno de los lugares muy preferidos por las estrellas para tomarse un tiempo de relajación. La modelo estadounidense Hailey Bieber esposa del interprete de "Never Say Never" Justin Bieber, mostró en diversas fotografías por medio de su red social de instagram lo genial que se encuentra disfrutando de su estadía en Europa.