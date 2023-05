Halle Bailey recibe comentarios inapropiados y racistas

Cómo resultado de este bochornoso e inapropiado momento, convertido en polémica, la actriz estadounidense se quejó sobre las entrevistas racistas hacia ella, y expresando del porque la habían llevado a México, pidiendo no volver a ser expuesta a este tipo de situaciones ante personal que no estuviera lo realmente capacitado y suficientemente preparado para hacer este tipo de entrevistas.

Halle Bailey protagonista de la película La Sirenita

Los representantes de Disney en México, se quedaron impresionados por esos comentarios poco profesionales que lanzó el comunicador mexicano.

Borghetti en su defensa ante lo ocurrido, publicó en su cuenta personal de Twitter lo siguiente, ante un tuit de Pável Gaona en la que muestra el video de dicha entrevista y hace declaraciones negativas.

Me da lástima y un poco de vergüenza , que quieras transformar palabras de amor, en esto. Pensé que eras más inteligente. Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste. Y lo editaste.