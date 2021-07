Helen Mirren llevaba maquillaje a diario durante el confinamiento

"Nunca lo hice por Taylor, porque él nunca se percata de esas cosas. Se limita a preguntarme si me he puesto maquillaje o no, la verdad es que no le importa. Sí que es verdad que a veces me preguntaba con cierto aire de sorpresa: "Oh, qué guapa estás hoy', pero no es consciente de que para estarlo hay que dedicar muchas horas a la tarea del maquillaje", ha revelado la artista británica en conversación con la revista People para, justo a continuación, resumir así sus motivaciones al respecto.



"El caso es que sentía que estaba viviendo mi vida como siempre. La verdad es que fue una gran experiencia para mí. Me esforzaba mucho al vestirme a diario y me maquillaba porque lo disfrutaba y me hacía sentir bien", ha sentenciado.

