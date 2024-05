Hija de Eminem se casó y el rapero sorprende a los invitados

La hija del rapero compartió en sus redes sociales fotos del emotivo momento que vivió junto al amor de su vida en uno de los días más importantes de su vida.

“Despertando a una esposa esta semana. No podríamos haber pedido una celebración de fin de semana mejor y más hermosa. Se derramaron tantas lágrimas de felicidad, risas y sonrisas, y se sintió mucho amor. Evan y yo nos sentimos muy agradecidos por todos los familiares y amigos que viajaron para apoyarnos y ser parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas como marido y mujer ”, escribió Hailie Jade en una publicación de fotos que compartió en su cuenta de Instagram de su boda.

Embed - Hailie Jade on Instagram: "Waking up a wife this week We couldn’t have asked for a better, more beautiful weekend celebration. So so many happy tears were shed, laughs & smiles were had, & so much love was felt. Evan and I are feeling so grateful for all of the family & friends that traveled to support us and be a part of this new chapter of our lives as husband & wife "