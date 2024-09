¡Increíble! Aventura hace historia en el Santiago Bernabéu con su gira "Cerrando Ciclos"

Romeo Santos, Lenny, Henry y Max Santos hicieron historia en España al realizar dos conciertos con sold out, convirtiéndose en los primeros artistas de bachata tropical en lograrlo.

