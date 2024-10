¡Increíble! Víctor Manuelle revela su secreto de juventud a los 56 años

Víctor Manuelle revela su secreto de la juventud

El cantante Víctor Manuelle sorprendió a todos al revelar su secreto para mantenerse joven a sus 56 años.

"Bueno, yo me cuido mucho, soy muy presumido, me hago mil tratamientos", confesó el artista, dejando claro que no tiene ningún complejo en compartir sus rutinas de cuidado personal.

Además, el intérprete bromeó diciendo que tiene más cremas que su esposa. Entre risas, también detalló que su rutina incluye ejercicio, una alimentación balanceada y la importancia de descansar bien.