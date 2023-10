Japanese lanza nueva canción con el mismo estilo de Bad Bunny

Eso sí, Japanese ha dejado claro que él se debe al pueblo y aunque en el tema solo habla de los diputados, dejó claro que ya no tiene nada que perder.

Yo soy un artista del pueblo y me debo al pueblo, mi canción trata de Diputados pero el pueblo me mando este video editado ya no tengo nada que perder así que si me fui me fui con broche de oro

Lo extraño de todo esto, es que hace unos días Japanese había amenazado a Bad Bunny por insultar a su amigo J Balvin.

¿Ya escuchaste diputado? Mirala aquí