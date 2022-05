Japanese y su opinión sobre lo que pasó con Marc Anthony

El reguesero panameño Leavitt Eduardo Zambrano, mejor conocido como Japanese , no desaprovecha la oportunidad para dar su opinión sobre temas que acontecen en Panamá. En esta ocasión, "Japa" opinó sobre lo que pasó con Marc Anthony , quien se ausentó del concierto este 4 de mayo.

"Si yo hubiera sido la persona que hicieron el evento con Marc Anthony cadáver, yo me hubiera llevado a Dj Terco y Dj Andy que son salseros de acero y lo hubieran subido a la tarima para disimular. Señores, yo se los advertí cuando estaba en Chile; Cadáver iba a hacer una película, disque tuvo un accidente, accidente de nariz y no salió", dijo Japanese en sus redes.

"Hola, mi gente… Para decirles que estoy en el proceso de recuperación… por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien... y me están cuidando, son cosas que pasan… Me siento, no puedo decir mejor, pero estamos en esa", fueron las primeras palabras de Marc Anthony en un vídeo que publicó un día después de ausentarse de su concierto en Panamá.