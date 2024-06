Jason Momoa habla por primera vez de su relación con Adriana Arjona

En una entrevista con el medio Entertainment Tonight, el actor de 44 años contó que a su novia de 32 años le encanta acompañarlo a todas partes en su motocicleta.

"A mi dama le gusta montar", dijo Momoa, agregando que su novia rodea sus brazos alrededor de él cuando montan juntos.

Cualquier excusa para abrazarnos más Cualquier excusa para abrazarnos más

Bromeó el actor de Hollywood.

El pasado 20 de mayo, el reconocido actor Jason Momoa dejó sorprendidos a más de uno al revelar en sus redes sociales una publicación donde confirmaba su nueva relación sentimental con Adriana Arjona.

En un carrusel de fotos de su reciente viaje a Japón, había una imagen en la que la pareja aparece abrazada durante una cena, pero lo que más sorprendió fue la forma en que se refirió a Arjona."

"Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha", escribió Momoa en su publicación.

Embed - Jason Momoa on Instagram: "Japan, you are a dream come true you blew my mind. we’re so thankful for everyone who opened their homes, making memories with new friends and old friends, sharing another amazing adventure with mi amor. ON THE ROAM motorcycles and mayhem. All my aloha j @on_the_roam @brianandrewmendoza @da_bray @stockezy @toddstopera @adriaarjona @4q69 @scottystopnik @joshkohn77 @bgtaka @sin_takizawa @gak_hawgholic @ridershigh1937 @johnson167 @mike_thompson_arch_angels @ttandcohiro @roller_magazine @kota_engaku @realmccoys_ibaraki Kent and papa McCoy @neighborhood_official @sushi_thefreewheeler @y2leather_official @tokyocomicc @joeflaniganofficial And many more! All my aloha j"