Jennifer López confiesa lo complicada que fue su infancia

JLo afirmó en su documental que no recibió suficiente amor de sus papás, ya que sintió que tenía un padre ausente y una madre con poco afecto.

"Cuando era niña, siempre buscaba a alguien que me hiciera sentir amada", dijo López sobre su infancia.

La artista siente que esto pudo ser a razón de que ella era la hija del medio, no la bebé ni mucho menos la primogénita, perdiendo así la atención de sus padres.

Sigue leyendo: JLo levanta polémica al retratar en su nueva canción la relación que tuvo con Marc Anthony

Jennifer López contó que siempre sintió falta de amor y conexión con sus padres, por parte de su papá expresó que se sintió ignorada porque siempre trabajaba de noche y dormía de día.

“Mi mamá es una mujer súper complicada y lleva mucho equipaje, quería que fuéramos independientes y que nunca tuviéramos que depender de un hombre”, agregó la cantante de 54 años.

La actriz afirmó que su madre hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y reconoce que esto la hizo fuerte pero a la vez muy dura.

JLo y su madre se tomaron un descanso cuando ella decidió no ir a la Universidad y confesó que le tocó dormir en el sofá.

“Quería intentar bailar a tiempo completo. Empecé a dormir en el sofá del estudio de baile. Yo no tenía hogar, pero le dije: 'Esto es lo que tengo que hacer'”, expresó la cantante.

Hoy en día, la Diva del Bronx y su madre se lleva muy bien con sus padres, incluso comparte fotos con ellos en momentos importantes en sus redes sociales.

Embed - The Greatest Love Story Never Told - Official Trailer | Prime Video