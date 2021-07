Jennifer Lopez, en su primera entrevista tras su reconciliación con Ben Affleck: "Nunca he estado mejor"

Sin hacer referencia expresa a este segundo y emocionante capítulo en su historia de amor con Ben Affleck , la cantante Jennifer Lopez ha querido dejar patente que su nueva etapa sentimental, su esperado regreso a la música de la mano del artista Rauw Alejandro y, por supuesto, el amor y el apoyo que no ha dejado de recibir de sus hijos, familiares y amigos han contribuido notablemente a la situación inmejorable que atraviesa a todos los niveles.

"Quiero tener a la gente que se preocupa por mí cerca, porque yo me preocupo mucho por ellos y también les necesito. Cuando llegas a ese punto, te acaba ocurriendo lo más maravilloso del mundo y disfrutas de una felicidad antes desconocida", ha aseverado.



En resumidas cuentas, Jennifer Lopez nunca ha "estado mejor" que ahora, ni siquiera cuando se comprometió con su ex Alex Rodriguez, de quien se separó hace solo unos meses para sorpresa del mundo entero: "Estoy súper feliz. Sé que la gente no ha parado de preguntarse: '¿Pero cómo estará? ¿Estará bien? Y eso es todo, nunca he estado mejor", ha señalado en referencia al impacto mediático de su reconciliación con Ben Affleck.



"De verdad que aprecio mucho el interés de la gente, pero quiero que todos sepan que estoy en el mejor momento de mi vida", ha insistido la estrella de la música, quien también ha querido hacer un guiño a sus amigos de la República Dominicana al subrayar el carácter tan hospitalario del país que le ha acogido a fin de preparar su esperada vuelta a las listas de éxitos.

Poco antes de que se confirmara su breve regreso a la soltería, fuentes de su entorno aseguraban que Alex había viajado al país caribeño para tratar de arreglar sus diferencias con la artista.

FUENTE: RSS