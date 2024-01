Jennifer Lopez y su lado más coquette en París

Jennifer Lopez acaparó todas las cámaras cuando hizo su aparición en el arranque de la Semana de la Alta Costura en París. Lució un abrigo confeccionado exclusivamente para ella por Daniel Roseberry para Schiaparelli. Una prenda muy romántica, super alineada con la tendencia coquette.

El abrigo elaborado con 7 mil pétalos de rosas blancas, totalmente reales y conservados con agua azucarada, también llamada néctar de colibrí.

"Emocionada por este viaje hacia mi Era Hearts + Flowers", publicó la cantante, que también generó una ola de críticas. Jennifer Lopez, a la vez está promocionando su nueva producción This is me now, que se estrenará el 16 de febrero.

