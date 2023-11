El secreto de Jennifer López para lucir un cuerpo envidiable,,

La Diva del Bronx ha sido vista en reiteradas ocasiones salir de un gimnasio en Los Ángeles, y resulta que ella realiza una rutina de ejercicios que le ayuda a lucir un cuerpazo envidiable.

La rutina que realiza ha sido creada por una gran amiga de la artista, se trata nada más y nada menos que de la famosa experta en fitness Tracy Anderson, las clases tienen un seguimiento de culto entre celebridades como Madonna, Victoria Beckham y JLo ya que tonifica el cuerpo mientras bajas de peso en una sala climatizada a unos 35 grados centígrados.

Jennifer López fue vista salir de uno de los estudios del Tracy Anderson Method, una combinación de baile, cardio y ejercicios isocinéticos.

