Joe Jonas conmueve a sus seguidores con el lanzamiento de su último tema musical

Pero parece que ahora que Jonas ha decidido mostrar un poco sobre lo difícil que ha sido esta separación con el lanzamiento de su último tema musical titulado "Even the baddies get saddies".

Joe Jonas habla de su divorcio en su nueva canción

En las frases se detalla el estado de ánimo de alguien que pasó por el proceso de una relación fallida, por lo que los seguidores del artista creen que hace referencia a su divorcio con Sophie Turner.

Deja de estar triste porque estás haciendo que sea incómodo / ok, lo pillo / sé que te sientes muy triste / a veces me gustaría tener poderes para ser invisible Deja de estar triste porque estás haciendo que sea incómodo / ok, lo pillo / sé que te sientes muy triste / a veces me gustaría tener poderes para ser invisible

Dice una parte de la nueva canción de Joe Jonas.

"Incluso quién está seguro, se pone triste y esa es la verdad más dura, he llamado a tus padres y no saben qué hacer" dice otra parte de los versos.

Baddies hace énfasis un término del estilo de vestir que mezcla los brillos y las prendas que resaltan la exuberancia del cuerpo, aunque puede definir también a una persona muy segura de sí misma, con mucha autoestima.