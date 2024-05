Joey Montana estrena conmovedor tema

Así es, el tema lleva por nombre "Máquina del Tiempo", en el cual canta a los seres queridos que ya no están con nosotros y precisamente en el mismo tema canta una estrofa que dice: "por qué no hay celular en el cielo", haciendo énfasis de que el tiempo no se puede echar para atrás.

Definitivamente que este tema toca fibras inimaginables, uno de los más emotivos hasta ahora del oriundo de Chiriquí que viene cargado de nueva música en este 2024.

Letra "Máquina del tiempo" de Joey Montana

Aunque no pueda lo intento

Aceptar que te perdí

Me paso escuchando tus notas de voz

Para ver si así me siento mejor

Yo sé que dónde estás tu eres más feliz

Pero es que la verdad no soy feliz sin ti

Quisiera en este momento una máquina del tiempo

Para volver a abrazarte otra vez

Iba a llamarte y olvidé

Que no puedo

Porque no hay celular en el cielo