Julio Iglesias se sincera sobre su vida actual: "Estoy DPM"

Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre.

Además, la foto que acompaña al escrito es según el artista la más actual y con gracia expresa que se ha dejado crecer el bigote, ya que le recuerda a su padre.

"No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad…", expresó.