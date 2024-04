Justin Bieber y Jaden Smith: Viralizan el cariñoso encuentro en Coachella

Los artistas tuvieron un cariñoso reencuentro en el Festival Coachella en California, el cual se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El momento fue capturado por las cámaras y ha causado una gran ola de comentarios en las redes sociales.

En las imágenes se puede apreciar como el hijo Smith abraza a Bieber por la espalda y se apega a él, comenzando a perrear al ritmo de la música.

Luego de bailar pegados, el intérprete de Baby se acerca el hijo de Will Smith y Jada Pinkett, dándole un beso en la mejilla creando aquí la polémica entre los internautas.

