Juven Fest 2022 se realizará este 15 de mayo

El Juven Fest 2022 contará con muchísimas actividades y presentaciones de varios artistas tales como: Emely Myles, (ex participante de Yo Me Llamo que imita a Beyonce), Os Almirantes, Jackie Plumer, Conservatorio Nacional, Diana Cabezas, Owmy, Diana Bracho, Top Dance, Xtanley, Mariam Yass (ex participante de Yo Me Llamo, imitadora de Shakira), ccb y muchos más.

La cita es este domingo 15 de mayo desde las 11:00 A.M. ¡No faltes!