Karol G celebra cumpleaños de su mayor tesoro ¿De quién se trata?

La artista colombiana, sin duda alguna ha tenido un gran año lleno de muchos éxitos, gracias a este álbum que la ha ayudado a alcanzar múltiples premiaciones y galardones especiales.

Para nadie es un secreto, que uno de los grandes tesoros que tiene Carolina Giraldo, es su Álbum Mañana será Bonito, el cual fue lanzado hace exactamente un año, el 22 de febrero de 2023.

Con mucha alegría, a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Amargura, compartió imágenes y videos de los grandes éxitos musicales que contiene este preciado álbum, el cual es muy especial para ella.

"Feliz Cumple Mañana será Bonito" decía la primera imagen que compartió Karol G.

Además, compartió un post que hizo en su cuenta de X (Twitter), donde expresó lo importante que es para ella este álbum.

"Feliz cumple MAÑANA SERÁ BONITO... Me has dado una familia alrededor del mundo que amo con locura, y de paso las memorias las experiencias más increíbles que jamás pensé vivir", decía parte de la publicación de la cantante.

La noche del sábado 22 de febrero, justo el mismo día que la artista celebraba el aniversario de su álbum Mañana será Bonito, tenía un concierto en Guadalajara y no dudo en festejar este gran día junto a sus fanáticos.

"Así celebramos el primer año de MAÑANA SERÁ BONITO en Guadalajara... Antes de que terminara el show les dije que si cantábamos S91, que nunca la había cantado en vivo en este tour porque no la tengo en el SerList! Y WoWwww Ellos me regresaron esto MI FANDOM Y YO SOMOS INSEPARABLES!!!!!!!!!!!!!! ‍ GRACIAS !!!!!!!!! HBD MSB", escribió Karol G emocionada, tras el cariño recibido por su amado público.

