Karol G - Letra de Mi Ex Tenía Razón

"Mi Ex Tenía Razón" de Karol G se encuentra en la posición #1 en todas las plataformas de streaming, siendo la respuesta de la Bichota a Anuel AA con su tema "Mejor Que Yo" .

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latia

A ti si te creo

Cuando me dices mi amor

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la Fila no me tratan como en Fendi

Soy un Makinon pero me tenían en empty

Me sentía fea como Betty

Y ahora estoy pretty

En la disco bajandome la botella de Moet

Directo pa’ la cama

Pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajos fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo mi amor

Mi cama se lleva mejor, Ey!

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

(Mmm)