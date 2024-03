Karol G revela cómo ha logrado componer canciones exitosas.

Sigue leyendo: Karol G incursiona en el deporte y apuesta por este equipo

Karol G confiesa que el sueño se ha visto afectado para lograr su éxito

Dicen por ahí que para lograr grandes cosas, debes realizar múltiples sacrificios y Karol G no se escapa de esto, ya que sus hábitos de sueños han cambiado desde que se convirtió en una gran super estrella de la música.

Al ser una artista obviamente tiene muchos compromisos, pero la cantante ha confesado en una entrevista para Billboard, que su momento más creativo para componer canciones es en altas horas de la noche.

Mi momento más creativo en la vida es quizás después de las 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Soy una persona muy nocturna, una persona nocturna. No lo sé, ¿no? Soy una persona nocturna. Mis ideas y mi creatividad suelen surgir de noche. No duermo muy bien por esto

Reveló la cantante, recientemente en una entrevista para Billboard.

Además, la intérprete de Amargura contó que uno de sus mayores pasatiempos, es preparar ideas para futuros videos musicales o que tal vez nunca lleve a cabo, "Me encanta escribir historias para videos que tal vez nunca haga. Tengo un montón de historias de videos que me encantaría hacer y creo que encuentro las canciones adecuadas para cada historia de videos que tengo", agregó.