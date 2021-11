Karol G rompe en llanto en pleno concierto tras su fuerte caída

Se me partieron todas las uñas, creó que se me partió una rodilla, me duele todo, pero nada, ustedes creen que yo iba a dejar al haber llenado esta arena por primera vez en mi vida... (rompe en llanto), olvídense de lo que pasó, por favor, yo quería que fuera perfecto Se me partieron todas las uñas, creó que se me partió una rodilla, me duele todo, pero nada, ustedes creen que yo iba a dejar al haber llenado esta arena por primera vez en mi vida... (rompe en llanto), olvídense de lo que pasó, por favor, yo quería que fuera perfecto

En los diferentes videos que fueron grabados por el público en el "Bichota Tour", el cual se realizó en el FTX Arena se puede apreciar como la cantante quedó varios segundos en el piso, mientras una de sus bailarinas intentaba socorrerla, sin embargo, la intérprete de "Tusa" se levantó victoriosa y siguió el show.

La cantante se presenta hoy y mañana en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.