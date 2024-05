Karol G será reconocida como Mujer del Año por Billboard Mujeres Latinas

Durante el mes de marzo, la cantante fue homenajeada como Mujer del Año en los Billboard Women in Music Awards, además otras grandes mujeres de la industria de la música fueron reconocidas.

A través de las redes sociales de Billboard Mujeres Latinas en la Música hicieron el anuncio de la premiación especial que recibirá la cantante colombiana.

"¡Su talento cruza fronteras y sus canciones alegran el corazón de MILLONES de fans! Billboard Mujeres Latinas en la Música CELEBRA a KAROL G como MUJER DEL AÑO", escribieron en su publicación.

Este evento reconoce la importancia de las mujeres latinas en la industria musical, tal y como lo ha hecho Carolina Giraldo quien tiene cinco álbumes, setenta discos y un sinnúmeros de colaboraciones con destacados artistas.

La premiación será el próximo domingo 9 de junio y será transmitido por Telemundo a las 9PM.

