Kenny Man y Mr. Saik: ¿Qué está pasando entre ellos?

Esto por supuesto molestó a Mr. Saik, quien publicó en sus redes sociales una conversación en donde Kenny, le decía que no inventara mentiras.

Según Kenny Man, Mr.Saik no dice quién en realidad es y que su fama solo se basa en ir a fiestas menores como 15 años y bodas.

Por otro lado, Mr.Saik le respondió diciéndole que "Entonces tu haces tu live y me desbloqueas pero no puedo entrar ni me dejas comentar, tu eres más falso que un video de 3 dólares, yo hablé de tí, no hable de tu mamá, ni de tu hija, ni de tu madre".

Empezó diciendo Mr.Saik, pero eso no se quedó ahí, la esposa de Mr.Saik también le respondió.

Jenniffer Rodas, esposa de Mr.Saik le dice "Mi*rda Man" a Kenny Man

"Me estás faltando el respeto al decir que mi esposo es venado", expresó Jenniffer Rodas, agregando que es un malagradecido y vago que solo le ha sacado fama a su esposo.

"En 13 años que llevo contigo jamás te he visto quedar mal, pero no te gusta defenderte", Esposa de Mr.Saik

La esposa también le mandó un mensaje a Mr. Saik y le dijo que jamás le vuelva a traer a alguien así a su casa.

Por último, la esposa le dio para llevar a los dos, dejando claro que Kenny Man debe recordar que solo un solo hit ha pegado gracias a Mr.Saik, quien lo ayudó a lanzar "Ni Gucci Ni Prada".