La sincera respuesta de Bad Bunny a un reportero

¡Ay, Bad Bunny! Aunque no lo parezca, la alfombra roja puede resultar un lugar muy estresante. Las celebridades se esfuerzan por ofrecer respuestas ingeniosas a las preguntas que les plantean, y esquivar las que no les interesa contestar, mientras a su alrededor decenas de personas no paran de gritar sus nombres y de pedirles que posen para las cámaras.