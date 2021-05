Lady Gaga recibe las "llaves" de la ciudad de West Hollywood

Una década después del lanzamiento de 'Born This Way ', el segundo y aclamado disco de Lady Gaga , los empoderadores y reivindicativos mensajes que albergan las canciones del álbum, uno de los más exitosos tanto a nivel crítico como comercial de su discografía, siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo, sobre todo a la hora de abrazar con orgullo sus particularidades y construir así una sociedad más tolerante y respetuosa con las diferencias.



"Muchas gracias por esta llave. Sé que va a sonar cursi para algunas personas, aunque no para mí, pero vosotros tenéis las llaves de mi corazón desde hace ya muchos años. Este reconocimiento es un honor y un privilegio para mí, y os prometo que siempre estaré con vosotros este día", ha declarado una emocionada Lady Gaga al tiempo que veía como el 23 de mayo se convertía oficialmente, al menos en la citada ciudad californiana, el día 'Born This Way'.



Asimismo, la diva ha revelado que las letras del mencionado sencillo, así como el tono general del álbum, tienen como principal fuente de inspiración las enseñanzas y la trayectoria vital del activista Carl Bean, quien llegó a fundar una congregación religiosa para acomodar las necesidades de la comunidad afroamericana y 'queer'.



"'Born This Way', tanto la canción como el álbum, se inspiran en Carl Bean, un activista religioso negro y gay que hablaba, cantaba y predicaba sobre 'haber nacido de esa manera'. Sus primeros trabajos se enmarcan en 1975, 11 años antes de que yo naciera. Así que gracias por tantas décadas de amor, valentía y razones para cantar. Ahora podemos sentir alegría porque nos la merecemos, porque tenemos el derecho de inspirar a los demás a la hora de vivir con tolerancia, aceptación y libertad para todos", ha escrito la intérprete en sus redes sociales.

